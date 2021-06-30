شكرا لقرائتكم خبر عن محمود القط مساعدا لرئيس "حماة الوطن" وأمين التدريب والتثقيف بالحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، قرارا بتعيين النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومساعد رئيس الحزب أمينا للتدريب والتثقيف.

وكان قد شغل النائب محمود القط منصب أمين الشباب في الحزب منذ عام 2016، وتم اختياره أمينا للتدريب والتثقيف نظرا لمهاراته وخبراته التدريبية وشهاداته المحلية والدولية في تدريب المدربين والتوعية ومهارات الاتصال ونشاطه في الدورات التدريبية.