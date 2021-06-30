شكرا لقرائتكم خبر عن آية مدنى نائبة التنسيقية مهنأة الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو: ما تم تحقيقه معجزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس السيسي وجموع الشعب المصرى، بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدة أن هذه الثورة صاحبة الفضل في التقدم الذى تشهده مصر حاليًا على يد الرئيس السيسي.

وقالت "مدني" في بيان لها، إن الله أنعم على مصر بهذه الثورة التي أنتجت لنا جمهورية جديدة ودولة عميقة، تتوسع في تنميتها وتطورها لأبعد الحدود، متابعة أن المعارض قبل المؤيدة يشعر بحجم التنمية التي وصلت لها مصر حاليا وأشادوا جميعهم بهذه الجهود الجبارة.

وأضافت أنه بعد الثورة تم إطلاق شعار "مصر تستطيع" لتخطى الأزمات ومواجهة التحديات التى كانت تقع على كاهل الدولة، ولكن انتقلنا حاليًا لمرحلة أخرى تحمل شعار "مصر تستحق" بفضل جهود القيادة السياسية الحكيمة وثقة الشعب المصري العظيم فى قائده.

وأكدت النائبة أن مصر شهدت تغير كبير في الكثير من المجالات، وأن ما حدث على مدار السبع سنوات الماضية معجزة حقيقية وليس مجرد إنجاز، متابعة أنه على الصعيد الرياضى استطاعت مصر في الستة شهور الماضية فقط وليس سبع سنوات أن تنظم أكبر بطولات العالم في الكثير من الألعاب المختلفة إلى جانب عقد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية"أنوكا" في ظل جائحة كورونا، وهذا الأمر لا تستطيع تحقيقة إلا دولة عظيمة.