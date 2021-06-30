بسبب ماس كهربائي.. حريق يلتهم محتويات شقة في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

شهد حي السهراية بمدينة الفيوم، اشتعال النيران في شقة بالدور السادس بأحد العقارات، مما أدى إلى احتراق محتويات الشقة بالكامل.

كان اللواء ثروت المحلاوي، نائب مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد أمير السحلي، مأمور قسم الفيوم أول، باشتعال النيران بشقة بمنطقة السهراية وسط مدينة الفيوم.

انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم مصطفى الحداد، وجرى السيطرة على النيران قبل امتدادها للعمارات المجاورة.

وكشفت تحريات الرائد حسين فؤاد، رئيس مباحث قسم شرطة بندر الفيوم أول، تحت إشراف اللواء صبري العزب، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، أن الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي بإحدى الوصلات الكهربائية داخل الشقة، مما أدى إلى اشتعال النيران داخل الشقة واحتراق الأثاث الموجود بداخلها

جرى إخلاء العمارة من السكان، وأخطرت نيابة بندر الفيوم التي تتولى التحقيق.