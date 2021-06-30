جنوب سيناء تستعد لامتحانات الثانوية العامة



محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد، ومستشاري المحافظ، ومديري المديريات والإدارات بالديوان العام، ومتدربي الأكاديمية الوطنية للتدريب، لتوقيع وتفعيل بروتوكول تعاون للاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى توقيع البروتوكول مع كافة الجهات المعنية، لاتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن عدم حدوث ما يعكر صفو الامتحانات، والحفاظ على صحة الطلاب، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق بين كافة الأطراف المعنية، وقيام كل مؤسسة من كافة الأطراف المعنية داخل المحافظة بدورها الفعّال على مدار فترة الامتحانات.

واستعرض محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال الاجتماع، الأدوار المنوطة لكل مديرية، وتنسيق مديرية أمن جنوب سيناء، ومديرية الصحة، والإسعاف، وهيئة التأمين الصحي، ومديرية التموين، وقطاع الكهرباء، وقطاع المياه والصرف الصحي، ومديرية الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والحملة الميكانيكية، وكذا رؤساء المدن ومركز العمليات وإدارة الأزمات.