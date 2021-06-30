تجهيز وحدة مرور باريس في الوادي الجديد لافتتاحها منتصف يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

انتهت إدارة مرور الوادي الجديد، بقيادة العميد محمد سيف، مدير الإدارة، اليوم الأربعاء، من تجهيز وتخطيط وحدة مرور مركز باريس.

وقال العقيد محمد سيف، مدير مرور الوادي الجديد، إن الإدارة انتهت من أعمال تخطيط وحدة مرور باريس تمهيدًا لافتتاحها وتشغيلها أمام الجمهور منتصف يوليو المقبل، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، بهدف التيسير على أبناء واحة باريس، لافتًا إلى أن الوحدة عقب تشغيلها ستوفر على أبناء واحة باريس عناء الانتقال لمسافة 90 كيلو مترًا إلى مركز الخارجة، لإنهاء إجراءات التراخيص لمركباتهم.

وأضاف أن وحدة مرور باريس جرى إنشاؤها على مساحة 9 آلاف متر مربع بتكلفة 4 ملايين جنيه، وجرى الانتهاء من إنشاء غرف للعمليات والفحص وصالة انتظار للجمهور مجهزة بأحدث وسائل العرض والنداء الآلي وعيادات طبية وقاعات مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة واستراحة للأفراد.

وأشار إلى أن الإدارة تنفذ خلال الفترة الحالية قوافل مرورية لإنهاء تراخيص المركبات المتنوعة في المراكز والمدن البعيدة والتي ليس بها وحدات مرور، تخفيفًا عن أبناء هذه المناطق من مشقة الانتقال إلى العواصم والمدن التي بها وحدات مرور.