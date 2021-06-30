تاجران يمزقان جسد آخر في سوق "ميت الحوفيين" ببنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تعدى تاجرين على آخر بسلاح أبيض "سنجة"، اليوم الأربعاء، في سوق قرية ميت الحوفيين دائرة مركز بنها، إثر خلافات سابقة بينهما، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعي، وألقي القبض على أحد المتهمين، وجار ضبط الثاني بعد هروبه عقب ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد تلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعي، بوصول " فتحي.ش"، تاجر، مصابًا بعدة طعنات في البطن وفي حالة سيئة.

انتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية، وتبين أن المصاب تشاجر مع تاجرين آخرين في سوق قرية ميت الحوفيين دائرة مركز شرطة بنها، لوجود خلافات سابقة بينهم، فسدد له المتهمين بآلة حادة "سنجة" عدة طعنات، وفرا هاربين.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط أحدهما ويدعى "أحمد.ع"، وجار ضبط الثاني.