أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد السفير السعودي

ورحب أمير دولة قطر بالسفير السعودي، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته لتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، كما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
بدوره نقل الأمير منصور بن خالد بن فرحان تحيات وتقدير خادم الحرمين وولي عهده، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وتطويرها في المجالات كافة.
وقد أجريت للسفير المراسم المعتادة، حضرها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وعدداً من المسؤولين.
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