اتفاق بين لندن والاتحاد الأوروبي لتأجيل بعض إجراءات ما بعد بريكست لـ3 أشهر



ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، أنها توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على أن تؤجل ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر بعض إجراءات ما بعد بريكست في إيرلندا الشمالية.سيسمح الاتفاق للمملكة المتحدة بمواصلة شحن اللحوم المبردة، مثل النقانق الإنجليزية، إلى المقاطعة البريطانية وهو أمر كان سيُحظر اعتباراً من الأول من يوليو. وقال وزير الدولة المكلف بملف بريكست ديفيد فروست في بيان "نحن سعداء لأننا تمكنّا من التوصل إلى تمديد مقبول للحوم المبردة المرسلة من المملكة المتحدة إلى إيرلندا الشمالية".