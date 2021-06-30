إن كنت في إيران.. فأنت على أبواب الموجة الخامسة من كورونا!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ 41 دقيقة

آخر تحديث: 30 - يونيو - 2021 8:04 مساءً

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء تسجيل 137 حالة وفاة و 11748 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو 3 ملايين و 204 آلاف حالة.

من جهته أعلن مساعد الشؤون العلاجية في مقر مكافحة كورونا بالعاصمة الإيرانية، نادر توكلي، أن الموجة الخامسة من هذا الفيروس بدأت قبل أسبوع في طهران، وفي حال استمرار الأوضاع الحالية فسوف تصنف العاصمة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة)، من المرض في الأسبوع القادم، حسلما نقل موقع “إيران إنترناشونال”.

توكلي أضاف أن عددا المدن حول طهران أصبحت في الحالة الحمراء، لكن طهران لا تزال في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة).

وأشار أيضاً إلى أنه تم حجز 1000 شخص في المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفع عدد المرضى في المستشفيات إلى 4400 شخص، وأن 6400 من المرضى الذين راجعوا إلى المراكز العلاجية خلال الـ24 ساعة الماضية تم مداواتهم ميدانيا.

وأضاف المسؤول الإيراني أنه لم يتم إخضاع جميع المصابين لاختبارات تحدد نوع الفيروس، لكن أعراضهم تظهر أن الفيروس من أنواع السلالات المتحورة.

كما أعلن مسؤولون من بعض المحافظان الإيرانية الأخرى، بما في ذلك إيلام وسيستان وبلوشستان، عن ارتفاع تفشي كورونا في محافظاتهم.