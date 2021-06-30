نقابة المستشفيات في لبنان تحذر من توقف المرافق الصحية

محمد الفلاح - الأربعاء 30 يونيو 2021

حذرت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان من أن "عددا من المستشفيات قد استنفذ المخزون الموجود لديه من مادة المازوت، وما تبقى لديه لا يكفي لتأمين حاجة الـ 24 ساعة المقبلة".



وفي بيان لها، قالت النقابة: "لذلك فإن النقابة تناشد المسؤولين المعنيين كافة ضرورة تأمين هذه المادة للمستشفيات فورا، وإلا فنحن مقبلون على كارثة صحية، مع عدم قدرة المستشفيات على تأمين التيار الكهربائي، علما أننا أفدنا بأن الشركات الخاصة المستوردة ما زال لديها مخزون من هذه المادة".

وتجدر الإشارة إلى أن لبنان يشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، حيث أن العملة اللبنانية فقدت نحو 90% من قيمتها، محطمة مستوى قياسيا للهبوط في وقت سابق من هذا الشهر بلغ 18000 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار 1507 ليرات.

كما يذكر أن لبنان يشهد أزمة نقص الوقود، حيث تعاني الحكومة من نقص العملات الأجنبية الصعبة اللازمة لتأمين الوقود ودعم الواردات التي تتضمن معظم السلع الأساسية والأدوية في البلاد.