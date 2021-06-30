الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تعقد مؤتمرًا لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

عُقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية اليوم، أعمال المؤتمر العربي الثاني عشر لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني، بمشاركة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وكلية الشرطة الأوروبية (CEPOL).

وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان في كلمته بالمناسبة، أن المؤتمر يعقد اليوم والعالم يشهد أزمة غير مسبوقة، حيث ما زالت جائحة كوفيد 19 تطرح تحديات كبيرة في شتى مناحي الحياة، وتفرض على مختلف الأجهزة الأمنية مسؤوليات جديدة، وليست مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني في منأى عن التأثر بهذه الأزمة ولا في معزل عن التأقلم معها، بل إنها كغيرها من المؤسسات في حاجة إلى إبداع طرق ومناهج مبتكرة للإيفاء بواجباتها في ظل الظروف التي فرضتها الجائحة.