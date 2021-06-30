دولة الإمارات تكشف نتائج عقار "سوتروفيماب" لعلاج كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بالتعاون مع دائرة الصحة-أبوظبي وهيئة الصحة بدبي، عن نتائج استخدام عقار سوتروفيماب.



وعقار سوتروفيماب مخصص لعلاج الإصابة بفيروس "كوفيد-19" في البالغين والنساء الحوامل والأطفال فوق سن 12 عاماً، والفئات الأكثر عرضة ممن لديهم أمراض مزمنة، والذين يستوفون معايير معينة ومعرضون لخطر تطوّر أعراض حادة لديهم.

وقد صادقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على عقار سوتروفيماب الذي تنتجه شركة جلاكسو سميث كلاين العالمية للصناعات الدوائية الحيوية، عقب إتمام إجراءات التقييم الوطني، وبعد أن وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومنحته ترخيص الاستخدام الطارئ.

وقد بدأ استخدام عقار سوتروفيماب في الإمارات منذ 16 يونيو/حزيران في علاج 658 مريضاً، 46 بالمئة منهم مواطنين و54 بالمئة من المقيمين، وكان حوالي 59 بالمئة من إجمالي المرضى ممن تعادل أعمارهم 50 سنة وما فوق.

وأظهر ما يزيد على 97.3 بالمئة من الحاصلين على العقار تحسناً في حالتهم المرضية خلال 5-7 أيام، إذ خفت حدة الأعراض وقاربوا الشفاء التام، وكان الحاصلون على العقار من الفئات المعرضة للخطر نظراً لإصابتهم بأمراض مصاحبة مثل السمنة وأمراض السرطان وأمراض الكلى وأمراض الرئة وأمراض القلب والسكري وأمراض الضغط والحساسية.

ويحتوي عقار سوتروفيماب على أجسام مضادة وحيدة النسيلة تُعطى عن طريق الحقن الوريدي، وذلك وفق البروتوكولات التي طورتها اللجنة العلمية الوطنية.

وكانت الإمارات قد تسلمت أول شحنة من عقار سوتروفيماب في منتصف شهر يونيو، لتكون من أوائل الدول في العالم التي تتسلّمه، بعد تعاون بين دائرة الصحة- أبوظبي وشركة رافد وشركة جلاكسو سميث كلاين والاتحاد للشحن.