دولة الإمارات تقدم 15,2 مليون جرعة من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تقديم 82,539 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت وكالة أنباء الإمارات: "يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها، حتى الأربعاء، 15,281,200 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 154.51 جرعة لكل 100 شخص".

وأضافت: "يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا".