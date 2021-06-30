شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "محلية النواب" ينتقد تغيير القيادات الطبية الشبابية بمستشفى القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد النائب عمرو درويش ، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تغيير عدد من قيادات الكوادر الطبية بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة القليوبية، قائلاً : تعظيم سلام لما رأيته من تضحيات الأطقم الطبية في مواجهة كورونا ، و لكن ما رأيته من تغيير قيادات طبية جانبه التوفيق ، فكيف نقوم بتغيير أطباء كرمتهم النقابة و التأمين الصحى".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه بشأن القرارات الصادرة عن رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي بمنع المكافآت الخاصة بالأطقم الطبية وتوقيع الجزاءات العشوائية دون سند قانوني على بعض الإدارات والأطقم الطبية، بالمستشفيات التابعة لها بمحافظة القليوبية، فضلاً عن إلغاء العناية المركزة للأطفال بمستشفى التأمين الصحي ببنها، وتحديد أسباب تراجع إدارة منظومة التأمين الصحي بالمحافظة وغياب دور قيادات المحافظة عن الرقابة عليها.

وقال درويش، إن ما حدث في مستشفى التأمين الصحى ببنها خطأ و سقطة كانت نتيجتها معاناة المواطن أشد المعاناة في النظام الصحي مطالبا بالتراجع في هذه القرارات .

و علق الدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحى قائلا : " تغيير القيادات الطبية حدث في عدد من المحافظات بلغ 10 مستشفيات و اصبح كل مديرى الفروع شباب من 40 الى 50 سنة لأننا متمسكين بتمكين الشباب، وهناك بعض الأماكن الساخنة التي يجب ان يكون التغيير فيها تدريجي".

وردا علي إخراج بعض الحالات من الرعاية المركزة بالمستشفى علق ضاحى: "هناك حالات لم تكن تستحق البقاء في العناية المركزة"، مشيراً إلي أنه اتضح لنا أن المدير و2 من مساعديه متهمين في قضية إهدار مال عام وهم قيد التحقيق أمام النيابة الآن".

وتابع: "مدير المستشفى و مديرة الفرع قرروا اتخاذ قرار بتغيير المنظور الطبي للمستشفى بالنسبة لرعاية الأطفال و نحن كتأمين صحى ليس لا الحق في ذلك الا بعد الرجوع للوزارة ".

و قال ان هناك واقعة تخص اكتشاف وجود سيدة من العاملين في المستشفى تحضر الاجتماعات و ترتدى الزى الطبي و تعمل داخل الرعاية المركزة و تدعى انها تابعة للوزارة و عندما تذهب لوزارة الصحة تدعو انا تابعة للتاظمين الصحى و استوقفتها وأبلغنا الشرطة و هذا سبب تغيير طاقم إدارة المستشفى ".

من جانبه طالب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية الدكتور محمد ضاحى باستقبال نواب المحافظة في مكتبه و حل مشكلات المستشفيات بها.

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