شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية للنواب: مشكلة النظافة ستحل جذريا.. ومقلب أبو زعبل سينتهى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان أن مشكلة النظافة بالمحافظة ستحل جذريًا، لا سيما في ظل خطي الدولة الحثيثة في هذا الملف، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 352.5 فدان للمحافظة فى العاشر من رمضان لإقامة مقلب عمومي كبير ومصانع تدوير، بخلاف 90 فدانا بين المحافظة ومحافظة القاهرة لإقامة محطة لمعالجة النفايات الطبية الخطرة، ومصنع لمخلفات المباني.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن انتشار القمامة وتراكم المخلفات الصلبة والأتربة بمدينة شبرا الخيمة –وخاصة حي شرق، وعجز الأجهزة المحلية في التعامل معها نتيجة نقص الإمكانيات (معدات، موارد بشرية)، فضلاً عن عدم التعامل الصحي في معالجة المخلفات الصناعية، وضرورة ضم محافظة القليوبية وتحديداً مدينة شبرا الخيمة للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

وقال الهجان، إن المحافظة لم تدخل في المرحلة الأولي من عقود التشغيل مع المتعهدين والتي كانت في منطقتي الشرقية والغربية بالقاهرة، لكني حصلت علي وعد من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بدخول المحافظة المرحلة الثانية، علي أن نبدأ بالمنطقة الجنوبية التي فيها نحو 60% من مخلفات المحافظة.

وأضاف الهجان: "المنظومة كلها تم وضعها، لم يكن ذلك محقق سابقا، لكننا وضعنا أرجلنا علي الطريق وعارفين هنعمل إيه".

وأشار محافظ القليوبية، إلي أن مقلب أبو زعبل شبه توقف، وسيعاد تأهيله، ومن المخطط أن يتحول إلي ما يشبهه "الأزهر بارك".