الحبس 3 سنوات لـ"رسام" بتهمة الاتجار بالمخدرات في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، بحبس "رسام" 3 سنوات، في اتهامه بالاتجار بالمخدرات، بعد ضبطه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر بمحافظة الشرقية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد مهدي، وأمير ذكي.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من مدير البحث الجنائي، يفيد القبض على "صدقي ع." ٢٥سنة، رسام خرائط ومحطات، وبحوزته طربة حشيش مخدر، بمركز الزقازيق.

جرى إحالة المتهم للنيابة العامة، والتي أحالته لمحكمة جنايات الشرقية، وأصدرت حكمها بحضور المتهم.