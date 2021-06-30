تصدير 66 ألف طن من الغاز المسال إلى الصين عبر ميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط، تداول 20 سفينة، تزامنًا مع استقبال ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS TROY ) والتي ترفع علم اليونان، والمقرر لها تحميل شحنة تبلغ حوالي 66 ألف طن من الغاز المسال، متجهة إلى الصين.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 10434 طن فوسفات، و4207 أطنان رمل، و900 طن مولاس، و9348 طن يوريا.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 16959 طن ذرة، و1786 طن صودا، و3403 أطنان عدس، و1130 طن خردة، و30 طن كالسيوم فلوريد، و2864 رأس ماشية.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء لـ3068 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 17237 طنًا.