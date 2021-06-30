بوتين يتهم بريطانيا وأمريكا بإثارة "الاستفزاز" في البحر الأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - أمستردام/موسكو- (د.ب.أ):

اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الولايات المتحدة وبريطانيا بإثارة "الاستفزاز" في البحر الأسود.

وكان الأسطول الروسي في البحر الأسود، المتمركز في منطقة سيفاستوبول قد أعلن الأسبوع الماضي أنه أجبر السفينة الحربية البريطانية "إتش.إم.إس.ديفندر"، التي أبحرت بالقرب من شبه جزيرة القرم، على تغيير مسارها، بإطلاق أعيرة تحذيرية وإسقاط قنابل.

وأضاف بوتين اليوم الأربعاء أن طائرة استطلاع أمريكية كانت موجودة أيضًا خلال الحادث، والتي كانت تراقب رد الفعل الروسي على تحركات السفينة الحربية "إتش.إم.إس.ديفندر".

وفي حديثه للتليفزيون الرسمي، دافع بوتين عن الخطوة التي اتخذتها القوات الروسية.

وأضاف: "حتى لو كنا قد أغرقنا تلك السفينة، سيظل من الصعب تخيل أن ذلك كان سيضع العالم على شفا حرب عالمية ثالثة".

جاءت تلك المواجهة القريبة قبل أسبوع من بدء تدريب عسكري دولي في شمال غرب البحر الأسود، يشارك فيه جنود وبحارة من: "أوكرانيا، وأمريكا، وحوالي 30 دولة أخرى".

ودعا بوتين المشاركين لإلغاء التدريب الذي يستمر أسبوعين، الذي يطلق عليه اسم "سي بريز".

ومن جهة أخرى، اتهمت هولندا روسيا بشن "هجمات وهمية" على إحدى سفنها الحربية في البحر الأسود، الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الهولندية أمس الثلاثاء، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن طائرتين روسيتين تسببتا في "وضع خطير في البحر الأسود"، بالقرب من السفينة الحربية "إتش.إن.إل.إم.إس.إفرستن" الخميس الماضي".

وأضافت الوزارة: "الطائرتين حلقتا بشكل متكرر وخطير على ارتفاع منخفض، فوق السفينة، وبالقرب منها، ونفذتا هجمات وهمية".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرتين المقاتلتين طراز "إس يو-30"، و"إس يو-24" حلقتا على مسافة آمنة؛ لتحذير السفينة الحربية.

وذكرت موسكو أن السفينة المقاتلة "إفرستن" كانت في طريقها إلى أراضٍ روسية، بالأخص شبه جزيرة القرم.

وكانت مناورة "سي بريز" التي تستمر أسبوعين في شمال غرب البحر الأسود، قد بدأت أمس الأول الاثنين. ويشارك فيها جنود وبحارة من: "أوكرانيا، والولايات المتحدة، وحوالي 30 دولة أخرى".

وتنظر موسكو إلى التدريبات بوصفها تمثل خطرًا أمنيًا، ودعت الولايات المتحدة إلى التخلي عنها.

وبسبب المناورات، أرسلت روسيا أيضًا الغواصة "كولبينو" إلى المنطقة؛ لإجراء تدريب، طبقًا لما أعلنه الأسطول الروسي في البحر الأسود اليوم الأربعاء.