عدد الوفيّات في العالم بسبب "كورونا" يقترب من 4 ملايين

اسماعيل عبد الحي - أظهرت آخر إحصائيات وبيانات جامعة "جونز هوبكنز" اليوم الأربعاء، أن إجمالي وفيات فيروس كورونا حول العالم إرتفعت إلى 3 ملايين و937 ألف شخص، فيما تم تسجيل نحو 182 مليون إصابة حتى الآن.

قائمة بعشر دول الأكثر تضررا من حيث الوفيات جراء تفشي الوباء :

1- الولايات المتحدة: نحو 605 آلاف حالة وفاة وأكثر من 33.6 مليون إصابة

2- البرازيل: 516 ألف حالة وفاة و18.5 مليون إصابة

3- الهند: 397637 حالة وفاة و30.3 مليون إصابة

4- المكسيك: 233 ألف حالة وفاة و2.5 مليون إصابة

5- بيرو: 192 ألف حالة وفاة ومليونان و48 ألف إصابة

6- روسيا: 134545 حالة وفاة و5 ملايين و493557 إصابة

7- بريطانيا: 128 ألف حالة وفاة و5.4 مليون إصابة

8- إيطاليا: 127500 حالة وفاة و4 ملايين و260 ألف إصابة

9- فرنسا: 111230 حالة وفاة و5.8 مليون إصابة

10- كولومبيا: 106 آلاف حالة وفاة و4.2 مليون إصابة

المصدر: جونز هوبكنز