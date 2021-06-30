الإفتاء المصرية تقتحم «كلوب هاوس».. ما السبب

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)



كشفت دار الإفتاء المصري عن إنشائها حساباً على تطبيق «كلوب هاوس» للدردشة الصوتية على الهواتف الذكية، موضحة أنها ستقوم من خلاله بالتطرق إلى مناقشة العديد من القضايا الدينية المهمة التي تستجد على الساحة.

ولفتت الأوقاف أنها تركز على القضايا والمسائل الأسرية والموضوعات التي تهم عموم المسلمين وتكثر الأسئلة عنها، وسيتم ذلك من خلال غرف نقاشية سيتم إنشاؤها على التطبيق.

وتتبع دار الإفتاء الفترة الأخيرة سياسية الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نهج يستهدف سهول وصول الفتاوى والأحكام الشرعية للمسلمين.

وكان مفتي الجمهورية شوقي العلام قد كشف عن الخطة الخمسية التي تتضمن العديد من الأهداف والمشروعات المتنوعة التي تغطي كافة جوانب العملية الإفتائية، ويمكن رصدها في 7 أهداف استراتيجية، هي: الوصول بالدار كمرجعية إفتائية إلى العالمية، سد الحاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية، تعزيز الدور المجتمعي لدار الإفتاء، تعزيز المنهج الوسطي ومحاربة الفكر المتطرف، توفير الدعم المتواصل للصناعة الإفتائية والارتقاء بأدواتها، إثراء البحث العلمي في مجال الإفتاء ومستجداته، تأهيل وإعداد الكوادر الإفتائية والشرعية وزيادة خبراتها في مجال العمل الإفتائي.