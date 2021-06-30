مصر.. إنشاء متحف لعلوم الفلك وتكنولوجيا الفضاء

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

تبدأ وكالة الفضاء المصرية في إنشاء متحف علوم الفلك وتكنولوجيا الفضاء بالقاهرة الجديدة، وذلك بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية. ومن المقرر أن يضم متحف علوم الفلك وتكنولوجيا الفضاء عددًا من التجارب التفاعلية، والتي سيتم عرضها ضمن سيناريو عرض محدد بإحدى قاعات مبنى وكالة الفضاء المصرية، بحيث يضم الموضوعات الرئيسة المقترح تغطيتها بالمتحف، وذلك عن طريق وسائل عرض تفاعلية ورقمية حديثة. وقالت مكتبة الإسكندرية إنه يتم تنفيذ المتحف من خلال مركز القبة السماوية العلمي، في إطار التعاون بين المكتبة ووكالة الفضاء المصرية، بعد بحث ميداني وتقديم مقترح لإنشاء المتحف. وتأتي هذه الخطوة لتحقيق أهداف وكالة الفضاء المصرية بالوقوف على الإمكانات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة.

