

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة)

احتفل عدد من المصريين بالخارج في عدة دول حول العالم، بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، تلك الثورة التي خرج فيها المصريون من كل حدب وصوب ليتصدوا لمحاولات اختطاف الوطن.

وعبر المصريون بالخارج عن سعادتهم بهذه الذكرى المجيدة، مؤكدين أن التاريخ أثبت صواب رؤية واختيار المصريين، بما تحققه القيادة السياسية من إنجازات غير مسبوقة في كل الملفات مهما كانت مستعصية، وأن المصريين بالخارج يلمسون ما أصبحت عليه مصر من نمو وتقدم في هذه الفترة بعد سنوات واجهت فيها تحديات صعبة لا يقوى عليها سوى المصريين.

بالصور.. المصريون بالخارج يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو



ونشرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج صوراً من مظاهر احتفال المصريين بالخارج بذكرى الثورة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، مؤكدين على ما حققته القيادة السياسية من إنجازات غير مسبوقة في كل الملفات.

وتوجهت السفير مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة للجاليات المصرية في الخارج بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، مشددة على أن تلك الثورة تُمثل عنواناً لإرادة المصريين وإصرارهم على الحفاظ على هويتهم ونسيجهم الوطني الواحد.