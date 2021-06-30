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دولة الإمارات تقدم 15,2 مليون جرعة من لقاح كورونا

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تقدم 15,2 مليون جرعة من لقاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 30 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تقديم 82,539 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وقالت وكالة أنباء الإمارات: "يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها، حتى الأربعاء، 15,281,200 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 154.51 جرعة لكل 100 شخص".

 

وأضافت: "يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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