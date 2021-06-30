الشيخ محمد بن راشد: مسبار الأمل يُصور ظاهرة الشفق المتخفي

محمد الفلاح - الأربعاء 30 يونيو 2021

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فيديو جديدا لإنجازات مسبار الأمل الإماراتي.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على موقع "تويتر": "(فلا أقسم بالشفق، والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق).. لأول مرة في تاريخ البشرية يصور مسبار الأمل -أول مسبار عربي إسلامي- ظاهرة الشفق المتخفي Discrete Aurora على الكوكب الأحمر.. لنفتح للبشرية آفاقا جديدة لدراسة هذه الظاهرة الكونية الربانية".

يهدف مسبار الأمل إلى دراسة الغلاف الجوي لكوكب المريخ بشكل متكامل على مدى عام مريخي يعادل حوالي عامين بالتقويم الأرضي.

ويهدف المشروع إلى جمع 1000 جيجابايت من البيانات والمعلومات الجديدة عن الكوكب الأحمر ليضعها في متناول 200 مؤسسة علمية وبحثية مجاناً، ويلهم جيلاً جديداً من العلماء والمهندسين والمبتكرين الشغوفين بالفضاء والتكنولوجيا.