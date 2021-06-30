شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ترد على بوتين: المدمرة التزمت بالقانون الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء إن المدمرة البريطانية دفيندر تصرفت وفقا للقانون الدولي وكانت تسلك مسارا بريئا عبر المياه الإقليمية الأوكرانية.

وفي وقت سابق اليوم قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المدمرة دخلت بشكل غير قانوني المياه الإقليمية الروسية قرب شبه جزيرة القرم هذا الشهر لتراقب عن كثب كيف سترد القوات الروسية.

وقال المتحدث باسم جونسون عندما طُلب منه التعليق على ذلك "قلت مرارا إن السفينة التابعة للبحرية الملكية سلكت مسارا بريئا عبر المياه الإقليمية الأوكرانية بما يتوافق مع القانون الدولي".