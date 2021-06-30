دراسة أميركية: لقاحات الحمض النووي توفر مناعة مدى الحياة

واشنطن ـ وكالات: أظهرت نتائج دراسة أميركية حديثة أن لقاحي شركة “فايزر” الأميركية وشريكتها”بيونتيك” الألمانية وكذلك لقاح “موديرنا” ضد فيروس كورونا المستجد قد يوفران الحماية من مرض كوفيدـ19 لسنوات وربما مدى الحياة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز حول الدراسة التي نشرت في مجلة نيتشر مؤخرا: “تضيف النتائج إلى الأدلة المتزايدة على أن معظم الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحات الحمض النووي الريبوزي الرسول (mRNA) قد لا يحتاجون إلى معززات (جرعات إضافية)، طالما أن الفيروس والسلالات الجديدة منه لا تتطور كثيرا.

وقال علي اليبيدي، المشرف على الدراسة والأستاذ المساعد في جامعة واشنطن في سانت لويس: “إنها علامة جيدة على مدى استدامة مناعتنا باستخدام هذا اللقاح”.

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