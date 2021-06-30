مسلحون يطلقون النار في طرابلس وانتشار للجيش اللبناني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق شبان مسلحون الرصاص في الهواء بمحلة التلة في طرابلس، مطالبين أصحاب المحال التجارية والصيرفة بالإقفال، احتجاجا على الأوضاع المعيشية، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

ووفق مصدر، فإن مسلحين آخرين أطلقوا الرصاص أيضا في الهواء في محلتي التبانة والحارة البرانية، احتجاجا على فقدان المحروقات وانقطاع الكهرباء والغلاء الفاحش.



وتستمر الاحتجاجات الشعبية في عدد من المناطق اللبنانية، رفضا للأوضاع المعيشية الصعبة مع تسجيل حوادث أمنية متفرقة تمثل آخرها اليوم في مدينة طرابلس.

وسجلت عاصمة الشمال مواجهات بين محتجين وعناصر في الجيش وإطلاق نار ترافق مع استنفار أمني في المنطقة، حيث ساد الخوف من انفجار الوضع.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن عددا من الأشخاص تجمعوا في شوارع التبانة والقبة في طرابلس، احتجاجا على الوضع المعيشي، مشيرة إلى حدوث إطلاق نار في المدينة وانتشر مقطع فيديو يظهر بعض المواجهات بين عناصر في الجيش اللبنانيين ومحتجين.





وفيما أشارت المعلومات إلى أن التحركات بدأت على خلفية وفاة طفل لعدم وجود كهرباء لآلة الأوكسجين التي يعالج بها، قالت مواقع إخبارية محلية إن عناصر الجيش بدأوا بإطلاق النار في الهواء لإبعاد المحتجين، لافتة إلى أن عددا من الشبان عمدوا إلى رمي الآلية العسكرية بالكراسي والحجارة.

واليوم أيضا، وقع إشكال أمام محطة للوقود قرب دار الفتوى في محلة عائشة بكار في بيروت، حيث أطلقت عيارات نارية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي الأيام الأخيرة، تشهد مناطق لبنانية عدة احتجاجات شعبية على خلفية الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها الشعب وانقطاع التيار الكهربائي وصعوبة الحصول على المحروقات وغيرها من المعاناة التي تكبل حياتهم على وقع الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، ما جعل أكثر من 60% من اللبنانيين من الطبقة الفقيرة بالكاد يؤمّنون لقمة عيشهم.