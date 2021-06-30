شكرا لقرائتكم الإمارات وإسرائيل تؤكدان على تعميق الحوار الاستراتيجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد، على أهمية تعميق التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، وإقامة علاقات سلمية وودية بين الدولتين.

وأكد الجانبان خلال لقاء عقد اليوم الأربعاء، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الاتفاق على مجالات التعاون الثنائية.

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التعاون الاقتصادي

إلى ذلك، وقع الوزيران اليوم اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري، تعكس التزام الحكومتين بتنمية العلاقات الاقتصادية والتدفق الحر للسلع والخدمات، فضلا عن التعاون في مجالات إقامة المعارض، وتبادل الخبرات والمعارف، وزيارات الوفود، والتعاون بين الغرف التجارية، بالإضافة إلى مجال التقنيات الزراعية، وتعزيز البحث والتطوير المشترك.

كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة برئاسة وزارتي الاقتصاد في البلدين لتكليفها بتنفيذ الاتفاقية بهدف إزالة الحواجز وتحفيز التجارة الثنائية.

وناقش الوزيران سبل مواصلة استكشاف وسائل لدعم الاستثمارات في اقتصاد البلدين، وفي البنية التحتية، والعلوم والتقنيات. كما، بحثا أهمية تعميق الحوار الاستراتيجي والتعاون بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية واغتنام الفرص.

وزير الخارجية الإسرائيلي (رويترز)

افتتاح سفارة في أبوظبي

وكانت الخارجية الإسرائيلية، افتتحت أمس الثلاثاء، سفارتها في الإمارات، مؤكدة أن تلك الخطوة "ستقوي علاقة تل أبيب مع الإمارات".

جاء ذلك، بعدما وصل وزير الخارجية يائير لابيد إلى الإمارات، في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير إسرائيلي منذ أقام البلدان علاقات دبلوماسية العام الماضي.

ونشر لابيد على تويتر صورة له وهو على متن الطائرة، واصفا الزيارة بالـ "تاريخية".

يشار إلى أن الوزير افتتح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي، على أن يفتتح لاحقا القنصلية العامة في دبي خلال زيارته التي تستغرق يومين.

وكانت الإمارات أعلنت العام الماضي، في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بعد توقيع الطرفين "اتفاقيات إبراهيم".

وانضمت البحرين لاحقا إلى الإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لتصبحا ثالث ورابع دولة عربية توقعان اتفاقيات سلام بعد مصر والأردن.