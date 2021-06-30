شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف رشاد: 30 يونيو حدث عالمى غير موازين القوى بالعالم وأعاد لمصر توازنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المهندس أشرف رشاد الشريف، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية البرلمانية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال رشاد، في برقية التهنئة:" إنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا تهنئة سيادتكم بهذه الذكرى العظيمة الشاهدة على فدائيتكم وبطولتكم وإخلاصكم؛ فلو اكتفت 30 يونيو بأنها جاءت لمصر بحارسٍ أمين على مقدراتها ومستقبل أبنائها لكفى".

وأضاف رشاد: "سيدي الرئيس.. ستظل ثورة 30 يونيو النور الذي أنار طريقنا نحو الأمل والبناء والعطاء، ونقطة التحول في مسار تاريخنا الوطني، وأساس التنمية الشاملة التي نشهدها في شتى ربوع بلادنا، ونموذجًا شعبيًا في الإرادة والصمود والتحدي والحفاظ على مقدرات الأوطان".

وتابع: "سيدي الرئيس.. ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد ذكرى وطنية عابرة خُلدت في سجلات تاريخنا الوطني ولكنها حدث عالمي غير موازين القوى ومراكز صنع القرار بالعالم، وأعاد لم الشمل العربي وسطر فصلًا جديدًا لمحيطنا الإقليمي نحو مزيد من الاستقرار والسلام وإنهاء الصراعات".

وأردف:"ونحن إذ نحتفل بذكرى 8 سنوات على ميلاد الجمهورية الجديدة نؤكد فخرنا بما تحقق من تنمية وحضارة، ونجدد العهد في الرئيس السيسي كقائد وطني وزعيم عربي لاستكمال ما تحقق من خطوات بمشروعنا الوطني الذي جعل مصرنا تستعيد ريادتها وقوتها وتوازنها".

واختتم ممثل الأغلبية البرلمانية: " كل عام وقواتنا المسلحة درع وسيف هذا الوطن وأساس رفعه ونهضته.. كل عام ومصر وطنًا يجمعنا نعتز ونفخر به.. وكل عام وشعب مصر يدًا واحدة ونسيج واحد.. وكل التحية لشهداء وطننا الأبرار".