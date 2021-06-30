شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ: 30 يونيو بداية الجمهورية الجديدة وحافظت على الهوية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إنه عندما نتحدث عن 30 يونيو، أتصور أن الحديث يجب أن يبدأ من فكرة الجمهورية الثانية أو الجمهورية الجديدة التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي قيامها قبل أشهر قليلة، ذلك أن البذور الحقيقية لهذه الجمهورية تم غرسها يوم 30 يوينو، وما نعيشه الآن ليس إلا ثمرة هذا الغرس الذي أنتج ملامح مختلفة لكل أوجه الحياة في مصر .

وأضافت النائبة:" بحساب المكسب والخسارة ، يمكن بامتياز التأكيد على أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت الأنجح بين كل أشكال الحراك السياسي و الشعبي في مصر ، و أن أجندة من خرجوا يومها بالملايين قد تحققت بالكامل على كافة الأصعدة، فبعد أن كانت مؤسسات الدولة قد غابت أو اُريدَ لها أن تغيب ، تم استعادتها بكل تجلياتها سواء في مؤسسة عسكرية قوية تعمل وفق أحدث المنظومات البرية والبحرية والجوية ، أو شرطة فاعلة تفرض هيبة الدولة و تحقق للمواطن الأمن و الاستقرار ، أو مؤسسة قضائية تتميز بالحيادية و النزاهة و تنفذ إجراءات العدالة الناجزة.

واستكملت وكيل مجلس الشيوخ، في الوقت نفسه حافظت ثورة الثلاثين من يونيو على هوية الدولة و المجتمع المصري التي حاولت الجماعة الظلامية اختطافها ، و بقيت مصر بعمقها التاريخي و الحضاري الممتد من مصر القديمة مروراً بانتمائها العربي والإسلامي و القبطي ، مع الحفاظ على دوائر تحركها الأفريقية و شرق المتوسطية ، بل و باتت تأخذ موقعها المستحق في صدارة الدول المؤثرة إقليمياً و دولياً .

وتابعت، أن هذا بالطبع فضلا عما تحقق في مجالات عدة ، ظهر من خلالها واضحاً انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل فئات المجتمع منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية ، و قد بدا هذا الانحياز بشكل كبير فيما تم اتخاذه من إجراءات و برامج لصالح المرأة إقتصاديا و سياسيا واجتماعيا ، كما كان للشباب نصيبهم غير المسبوق من الدعم و التمكين ، الأمر ذاته لذوي الاحتياجات الخاصة و غير ذلك من الفئات التي كانت مستبعدة من المشاركة لعشرات السنوات الماضية ، و هو ما يمكن إدراجه ضمن أجندة أوسع تعتمد فكرة بناء الإنسان المصري و تعزيز قدراته كهدف أولي يتم تحقيقه عبر كل السبل الممكنة ، ما تجسد في مبادرات رئاسية للصحة و التعليم و الثقافة و غيرها .

أوضحت فيبي فوزى، أنه في هذا الصدد لا يمكن إغفال المتغيرات النوعية التي حدثت في شكل الحياة لملايين المصريين عبر تنفيذ خطط لتطوير العشوائيات و نقل سكانها إلى مدن نظيفة و مخططة ، كذلك انطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحديث الريف ، بما لم يحدث ربما على مدار تاريخ مصر الضارب في العمق، الى ذلك أيضاً يضاف ما يتم من خطط عملاقة لتطوير و تعزيز البنية التحتية ، من إعادة رصف آلاف الكيلومترات من الطرق و إقامة مئات الكباري و انشاء المدن الجديدة باعتبارها ظهيرا للمدن القائمة و تلبية لاحتياجات التوسع و التنمية العمرانية ، و في مقدمة ذلك العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة الجمهورية الثانية ، ناهيك عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جنب مصر خطر الإفلاس و التحول إلى دولة فاشلة اقتصاديا .

وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، أن الثلاثين من يونيو كان أكثر من مجرد ثورة طالبت بتحقيق أهداف سياسية و اقتصادية واجتماعية ، إذ سيحكم التاريخ أنها كانت بمثابة لحظة الإنقاذ الوطني الحاسمة لكيان الدولة و المجتمع المصري الذي كان على شفا الانهيار و الدلوف الى نفق مظلم قد لا يرجع منه أبدا، وفي هذه المناسبة لا يسعني سوى أن أتقدم بتحية تقدير و إعزاز للقائد و الزعيم الذي امتلك الشجاعة و لم يتقاعس عن اتخاذ اصعب القرارات وسط اصعب التحديات الداخلية و الخارجية ، مستلهما فقط مصلحة بلده و مواطنيه ، ولا نقول له إلا "تحيا مصر".