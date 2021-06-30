شكرا لقرائتكم خبر عن زكريا عزمى: المصريون استعادوا هويتهم بإرادة صلبة فى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال زكريا عزمي، إن نزول الشعب المصرى العظيم في 30 يونيو منذ 8 سنوات، كان دليلا علي إرادة وصلابة هذا الشعب الأبي، الذى استعاد هويته من مجموعات حاولت اختطافها، دون أن تدرك قيمة هذا الشعب وجيشه.

وأضاف "عزمي" في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه كمواطن مصرى يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصريفي الذكري الثامنة لثورة 30 يونيو، بما تحقق علي الأرض منذ 8 سنوات من الإصلاح والبناء وإثبات وتثبيت سيادة الدولة، مطالبا بالالتفاف حول القيادة السياسية فى مسيرة التقدم.