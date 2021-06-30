شيخ الأزهر ينعى الدكتور عبدالفتاح بركة عضو هيئة كبار العلماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور عبدالفتاح بركة، عضو هيئة كبار العلماء، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية، والذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء عن عمر ناهز ٩٠ عامًا.

وقال شيخ الأزهر، في بيان له، أن العالم الجليل كرس حياته لخدمة العلم وطلابه، وكان أنموذجا في العطاء وخدمة علوم الدين ونشر رسالة الأزهر ومنهجه الوسطي، فرحل عن عالمنا تاركًا خلفه مكتبة علمية ثرية من الكتب والمؤلفات والتسجيلات التي ستظل مقصدًا لطلاب العلم ومنهلًا يرتوي منه مريدو علوم العقائد والأديان.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء لأسرة العالم الجليل وطلابه وتلامذته، وجموع المسلمين في كل مكان، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل علمه شفيعًا له يوم القيامة، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسُّلوان. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

ولد الدكتور عبدالفتاح عبدالله طه محمد بركة في مدينة «فارسكور» التابعة لمحافظة «دمياط»، يوم الاثنين 10 من شهر رمضان سنة 1350 هـ ،الموافق 18 من يناير سنة 1932م ، وحصل على الابتدائية من معهد دمياط الابتدائي سنة 1947م ، ثم الثانوية من معهد القاهرة الثانوي سنة 1952م ، و حصل على الإجازة العالية من كلية أصول الدين سنة 1956م.