20 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، خوض 20 ألفًا، و 102 طلاب، وطالبات امتحانات الثانوية العامة، في 86 لجنة امتحانية على مستوى مدن محافظة كفرالشيخ.

ووفق بيان صادر اليوم الأربعاء عن محافظة كفر الشيخ، أكد المحافظ أن بين هؤلاء الطلاب 18 ألفًا، و 965 طالبًا، وطالبة سوف يؤدون الامتحان الكترونيًا، وألف و137 طالبًا، وطالبة يؤدون الامتحان ورقيًا.

ووجه مديرية التربية والتعليم بتكثيف الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، بالتعاون مع مجالس المدن والجهات المعنية، والمقرر عقدها يوم 10 يوليو 2021.

وشدد على تطهير وتعقيم 86 لجنة، منهم 74 لجنة إلكترونية، و12 لجنة ورقية، موزعين على 12 إدارة تعليمية.