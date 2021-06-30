محمد اسماعيل - القاهرة - الداخلية تواصل حملات التبرع بالدم في الأقصر وبنى سويف

كتب- علاء عمران:

واصلت مديريتي أمن (الأقصر، بنى سويف) بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة تنظيم حملات للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة بالمديريتين، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، ولاسيما المساهمة في رعاية المرضى.