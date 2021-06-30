انهيار عقار مكون من 3 طوابق تقطنه 7 أسر في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

انهار عقار قديم بمنطقة الدخيلة بحي العجمي في الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، فيما تواصل قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض بحثًا عن ضحايا.

تلقت غرفة عمليات حي العجمي، بلاغًا بانهيار عقار بشارع البرسيم بمنطقة الدخيلة الشمعدان، وانتقل ضباط قسم شرطة الدخيلة وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه بناء قديم مكون من 3 طوابق وانهياره وسط أنباء عن وجود ضحايا.

جرى وضع حواجز حول العقار، حفاظًا على سلامة المارة والسيارات، فيما تواصل قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض بحثًا عن ضحايا.