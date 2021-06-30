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30 ثانية أشعلت السوشيال ميديا.. الأمن يتتبع فيديو تقبيل شخص لطالبة عنوة دون تحرير محضر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لتحديد وضبط شخص متهم بالتحرش بطالبة داخل مكتبه.

وحدة المتابعة رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تقبيل المشكو في حقه للضحية عنوة لنحو 30 ثانية ما أثار حالة من الغضب لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بسرعة القبض عليه.

ووجه اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع المساعدات الفنية بقيادة الرائد محمد المسلمي لفحص المقطع وتحديد هوية المشكو في حقه.

وتناقل البعض بعض المعلومات تشير إلى هوية المتهم وأنه صاحب شركة مقيم قرية بشتيل مركز أوسيم، الأمر الذي لم تتوصل الأجهزة الأمنية لحقيقته حتى كتابة هذه السطور مؤكدين "الواقعة قيد الفحص".

مصدر أمني مسوؤل نفى تحرير محضر بالواقعة أو تلقي شرطة النجدة أي بلاغات بهذا الشأن موضحا أن الأجهزة الأمنية رصدت المقطع وجار فحصه وتتبع هوية ذلك الشخص.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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