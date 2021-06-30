قتله بـ 26 طعنة.. تجديد حبس المتهم بقتل عشيق زوجته في الخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس "م.ع" 40 عامًا، وزوجته "ر.ع" 37 عامًا، مقيمان بمنطقة السلام بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باستدراج شاب وقتله، بسبب علاقة غير شرعية.

كان اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، تلقى إخطارًا بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص بمنطقة نائية غير مأهولة بالسكان.

جرى إخطار اللواء مدير أمن القليوبية، وبالمعاينة والفحص تبين، أن المجني يدعى "محمد.ع"، 35 عامًا، مقيم دائرة المركز، مصابًا بـ 26 طعنة بأماكن متفرقة.

بالفحص تبين أن المجني عليه "م.ع"، 35 عامًا، مقيم دائرة مركز الخانكة، كان على علاقة غير شرعية بالمتهمة الثانية"ر.ع"، 37 عامًا، وفور علم الزوج - المتهم الأول- طلب منها استدراج المجني عليه، وارتكب جريمته.

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