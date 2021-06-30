وزارة الصحة : تطعيم 28193 شخصًا ضدّ "كورونا" أمس الإثنين

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن تطعيم 28193 شخصا أمس الإثنين، ضد كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد المطعمين إلى 1793424 شخصا منذ إنطلاق الحملة الوطنية للتلقيح منذ 13 مارس الماضي.

وأضافت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الملقحين يتوزع بين 1260822 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد كورونا و532602 تلقوا الجرعة الثانية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المسجلين في منظومة التسجيل عن بعد "إيفاكس" بلغ 2842885 شخصا.

‏‏وجددت وزارة الصحة دعوتها إلى كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقي التلاقيح المضادة لفيروس كورونا إلى المبادرة للتسجيل على "إيفاكس".