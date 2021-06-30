قابس / 4 وفيّات و105 إصابات جديدة بكورونا في يومَيْن

اسماعيل عبد الحي - أعلنت ولاية قابس أنه تم خلال اليومين الماضيين، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و105 إصابات جديدة.

وتتوزع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد إلى 42 إصابة بقابس الجنوبية و14 إصابة بكل من الحامة ووذرف و10 إصابات بمطماطة الجديدة و09 إصابات بمارث و08 إصابات بقابس المدينة و05 إصابات بقابس الغربية وإصابتين (02) بالمطوية وإصابة واحدة (01) بغنوش.

أما العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية، فقد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 14139 شخصا من بين 14389 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وتوفي منهم 463 مصابا ومصابة.

من جهة أخرى، يبلغ العدد الجملي لحالات العدوى النشطة بالجهة 246 حالة من بينها 96 حالة بقابس الجنوبية و47 حالة بالحامة.