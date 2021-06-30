إيران تبرر إعدام الأطفال.. “ليس انتهاكاً لحقوق الإنسان”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 03:16 مساءً - قال دبلوماسي مسؤول في لجنة رسمية إيرانية، إن إعدام الأطفال الجانحين ليس ”رمزا لانتهاك حقوق الإنسان“، مؤكدا أن طهران تعمل على خفض عدد هذه الإعدامات التي تنتقدها الأمم المتحدة.

وغالبا ما توجه المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية، وجمعيات حقوقية غربية، انتقادات لإيران على خلفية تنفيذ أحكام إعدام بحق أشخاص كانوا قاصرين لدى حصول الجرائم التي أدينوا بارتكابها، في مخالفة لاتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها طهران.

ونقل تقرير عن ”حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران“ قدمته المفوضة السامية ميشيل باشليه في الـ22 من حزيران/يونيو، قلق الأمين العام للأمم المتحدة إزاء ”كثرة عدد أحكام الإعدام وعقوبات الإعدام المنفذة“ في البلاد.

وأشارت باشليه إلى أن ”أكثر من ثمانين من الجانحين الشبان ينتظرون اليوم في أروقة الموت، يواجه أربعة منهم خطر التنفيذ الوشيك لعقوبة الإعدام“.

لكن مجيد تفرشي، مساعد الأمين العام للشؤون الدولية في اللجنة العليا لحقوق الإنسان الإيرانية، المرتبطة بالسلطة القضائية، يعتبر أن هذه الانتقادات ليست في محلها.

وقال في حوار أمس الثلاثاء ”أهداف مؤسستنا هذه هي أن نخفض إلى الحد الأدنى وقدر الإمكان، عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم بعد الحكم عليهم بالعقوبة القصوى“، مضيفا ”لكنّ أحدا لا يصفق لإيران“ لسعيها إلى ذلك.

وتطرق تفرشي الآتي من خلفية دبلوماسية، إلى مسألة الأطفال الجانحين، أي المدانين بارتكاب جرائم قبل بلوغهم السن القانونية.

وأوضح ”نحن نتحدث عن مَن هم دون الثامنة عشرة من العمر، نحن لا نتحدث عن أشخاص في السادسة أو الخامسة من عمرهم.. نحن نتحدث بشكل أساس عن مَن هم في السابعة عشرة، شبان كبار (…) وجدت المحكمة أنهم بلغوا النضوج الذهني“ لإدراك تبعات أفعالهم.

وشدد المسؤول على أن أحكام الإعدام في إيران تستند الى الشريعة الإسلامية، مبرزا أهمية حق عائلات الضحايا في العفو عن مرتكب الجريمة، وإعتاقه بالتالي من تنفيذ الحكم الصادر بحقه.

وأضاف ”ورد في (القرآن الكريم) أن هذا هو حق عائلة الضحية، لكن اذا عفوت يا صديقي (متوجها إلى عائلات الضحايا)، فهذا أمر جيد لك. النصيحة (هي) العفو“.

ووفق القوانين النافذة، تصل عقوبة بعض الجرائم في إيران، لا سيما القتل منها، إلى الإعدام، لكن عفو عائلة الضحية (”أولياء الدم“) عن المدان، يتيح عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه.

”عقوبات وحشية“

وشدد تفرشي، الذي شغل سابقا منصب سفير بلاده في نيوزيلندا، على أن المعنيين يبذلون جهودا لإقناع العائلات بالعفو عن مرتكبين الجرائم المحكومين بالإعدام.

وقال ”نحن نرغب في أن يُمنحوا العفو.. نحاول أن نوفر لهم المال، نطلب منهم، نرجوهم (…) ليس مرة واحدة فقط، بل (على مدى) ستة أو سبعة أعوام“.

ورأى أنه ”من غير العادل“ بعد كل ذلك، أن يتم اتهام السلطات بتحبيذ الإعدام، موضحا أنه من بين ”85 مليون شخص (العدد التقريبي لسكان الجمهورية)، حصول ثلاثة أو أربعة (إعدامات لأطفال جانحين في العام)، ليس رمزا لانتهاك حقوق الإنسان“.

وشدد تفرشي على أن ما تقوم به لجنة حقوق الإنسان، يتيح الحصول على عفو عائلات الضحايا في 96% من حالات أحكام الإعدام للأطفال الجانحين.

ووفق التقرير الأممي الأخير، نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بأربعة أطفال جانحين على الأقل خلال عام 2020.

وتشدد اللجنة الإيرانية على أن الجمهورية تنظر بقضايا هؤلاء في محاكم خاصة، وتسعى إلى فرض عقوبات ”بالحد الأدنى أو متدنية“، باستثناء حالات القتل العمد التي تنظر فيها محكمة جنائية يجلس على قوسها ثلاثة قضاة، يعملون على التثبت من أن الجريمة كانت ”متعمدة وعن سابق تصور وتصميم“، ولا يتم تنفيذ حكم القصاص (”الإعدام“) إلا بطلب من ”ولي الدم“.

وردا على أسئلة بشأن الاتهامات التي غالبا ما توجه إلى إيران من قبل الأمم المتحدة أو منظمات حقوقية غير حكومية، مثل: منظمة العفو الدولية، أو أطراف رسمية دولية، على خلفية عمليات تعذيب أو مراعاة الأصول القانونية في المحاكمات، يحيل تفرشي تلك الاتهامات إلى خانة ”الدعاية“ ضد بلاده، مؤكدا أن الشكاوى التي ترد بشأن مخالفات كهذه، يتم التحقيق فيها.

واعتبر تفرشي أن الدول الغربية هي التي تنتهك حقوق الإنسان من خلال ”العقوبات الوحشية“ التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، أو صفقات الأسلحة التي تبرمها فرنسا والمملكة المتحدة مع دول الخليج العربية، معتمدة بذلك سياسة الكيل بمكيالين.