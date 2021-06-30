صدام "وهمي" بين هولندا وروسيا في البحر الأسود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهمت هولندا، الأربعاء، روسيا بشن "هجمات وهمية" على واحدة من سفنها الحربية في البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الهولندية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن طائرتين روسيتين تسببتا في "وضع خطير في البحر الأسود" بالقرب من السفينة الحربية إتش إن إل إم إس افرتسن الخميس الماضي".

وأضافت الوزارة أن "الطائرتين حلقتا بشكل متكرر وخطير على ارتفاع منخفض، فوق السفينة وبالقرب منها ونفذتا هجمات وهمية".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرتين المقاتلتين طراز "إس يو-30" و"إس يو-24" حلقتا على مسافة آمنة لتحذير السفينة الحربية.

وذكرت موسكو أن السفينة المقاتلة "إفرستن" كانت في طريقها إلى أراض روسية، بالأخص شبه جزيرة القرم.

وكانت مناورة "سي بريز" التي تستمر أسبوعين في شمال غرب البحر الأسود، قد بدأت أمس الأول الإثنين. ويشارك فيها جنود وبحارة من أوكرانيا والولايات المتحدة وحوالي 30 دولة أخرى.

وتنظر موسكو إلى التدريبات بوصفها تمثل خطرا أمنيا ودعت الولايات المتحدة إلى التخلي عنها.

وبسبب المناورات، أرسلت روسيا أيضا الغواصة "كولبينو" إلى المنطقة لإجراء تدريب، طبقا لما أعلنه الأسطول الروسي في البحر الأسود اليوم الأربعاء.