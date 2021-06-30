العاهل الأردني يدعو لحل سياسي يحقق للفلسطينيين حقوقهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، ضرورة ترجمة وقف إطلاق النار بغزة لهدنة ممتدة تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للفلسطينيين حقوقهم.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الحسينية.

وأضاف العاهل الأردني: "على إسرائيل وقف جميع الاعتداءات والإجراءات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية".

وفي وقت سابق، قال حسين الشيخ، الوزير الفلسطيني المكلف بالشؤون المدنية، إن القمة بين الجانبين ستبحث آخر المستجدات السياسية في المنطقة.

وكتب الشيخ في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "يلتقي اليوم الرئيس محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان أخاه الملك عبد الله الثاني، للتباحث في آخر التطورات السياسية في المنطقة".

وأضاف أن اللقاء يأتي "تأكيداً على استمرار التنسيق الأخوي في المواقف بما يخدم مصالح أمتنا وقضاياها وفي مقدمتها محورية القضية الفلسطينية".

ويأتي هذا اللقاء، بعد أربعة أيام من قمة ثلاثية بين الأردن ومصر والعراق، عقدت في العاصمة بغداد، الأحد، بحضور الملك عبدالله، والرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وفي تلك القمة، ناقش قادة الدول الثلاث قضايا إقليمية مختلفة بينها الملف الفلسطيني، حيث أكدوا ضرورة تفعيل جهود السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.