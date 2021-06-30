السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو: الجيش والشرطة حاصرا الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الجيش والشرطة نجحا في محاصرة الإرهاب ومحاولات عدم الاستقرار والفوضى التي لفظها الشعب.

وأضاف السيسي، خلال كلمة ألقاها اليوم بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو/حزيران 2013: "كان علينا عقب الثورة مواجهة تحدي بناء الوعي والإدراك بحقيقة الظروف بمصر وسبل حل مشكلاتها والشروع في عملية تنمية شاملة للارتقاء بكل مناحي الحياة".



وأضاف أن "وعي الشعب ساهم ومخزونه الحضاري في دعم جهود الدولة من خلال تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم وحديث في جميع المجالات وذلك في إطار برنامج وطني عميق وشامل".

وأشار إلى أنه تم تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي العميق وتعزيز قيم العلم الحديث ومناهجه في جميع أوجه الحياة.

وطالب الجميع بمواصلة بذل الجهود المضاعفة من أجل التغلب على التحديات المفروضة على العالم في ظل جائحة كورونا.

وتابع: "في ظل جائحة كورونا حققنا إنجازات شهدت لها المؤسسات التنموية الاقتصادية الدولية من خلال مسار متوازن سلكته الحكومة في التعاون مع الأزمة" .

وأكد السيسي على أن "ما يتم بذله من جهود ضخمة من جانب أبناء مصر كفيل بالاستمرار في تحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يطمح إليها الشعب المصري".

وقبل 8 أعوام خرج الملايين في مظاهرات اجتاحت شوارع القاهرة ومحافظات الجمهورية، للمطالبة بإسقاط حكم الإخوان، بسبب محاولات "أخونة الدولة"، وتقسيم البلاد.



وعقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للإخوان، شنت الجماعة هجمات إرهابية وتصاعدت حدة العنف في شبه جزيرة سيناء ومحافظات البلاد وسط دعم من عدة دول إقليمية في مقدمتها تركيا التي شنت هي الأخرى هجوما دبلوماسيا على مصر قبل أن تبدأ في التودد للقاهرة لاحقا.