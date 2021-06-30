أفغانستان وسيناريوهات الانسحاب.. قائد أمريكي يحذر من "حرب أهلية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فيما تستعد الولايات المتحدة للانسحاب الكامل مع أفغانستان البلد الذي مزقته عقود من الحرب، تتصاعد المخاوف من سيناريوهات أحلكها الحرب الأهلية.

تخوّفٌ أعرب عنه القائد العسكري الأمريكي الأعلى في أفغانستان، معبرا عن قلقه العميق من أن البلاد قد تنزلق إلى حرب أهلية فوضوية وتواجه "أوقاتًا صعبة للغاية" ما لم تتوحّد قيادتها المدنية.

الجنرال سكوت ميلر، قائد القوات الأمريكية في أفغانستان، قال في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن المكاسب الأخيرة لطالبان مقلقة للغاية، حتى وإن لم تكن غير متوقعة.

وأضاف ميلر -في تصريحات أوردتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية- أن "الوضع الأمني ليس جيدًا الآن. الحرب الأهلية هي بالتأكيد مسار يمكن رؤيته إذا استمر الأمر على المسار الموجود عليه الآن. يجب أن يكون ذلك مصدر قلق للعالم".

ومنذ أن بدأت الولايات المتحدة الانسحاب الشهر الماضي على أن يكتمل في سبتمبر/أيلول القادم، تصاعد القتال في أفغانستان وسيطرت طالبان على مساحات شاسعة من الأراضي.

ورفض الجنرال ميلر تحديد موعد محدد لإتمام سحب القوات الأمريكية، معللًا ذلك بأسباب أمنية.

وبالفعل سحب الجيش الأمريكي أكثر من نصف معداته وجنوده، ومن المتوقع إتمام الانسحاب بحلول منتصف يوليو/تموز، بحسب مسؤولين.

وأكد ميلر، الذي يقود جميع القوات الأمريكية في أفغانستان منذ سبتمبر/أيلول عام 2018، وترأس في وقت سابق العمليات الخاصة الأمريكية بالبلاد، مجددًا، أن الحل السياسي وحده سينهي الحرب في أفغانستان.

ومع ذلك، حذر من أنه "حال عدم تخفيف العنف، ستزداد صعوبة هذا الحل السياسي".

وقال مسؤولون أفغان وأمريكيون إن قوات الأمن الأفغانية نجحت في استعادة السيطرة على بعض المناطق خلال الأيام الأخيرة.

وعلى مدار السنوات، حث المستشارون العسكريون الأمريكيون الحكومة الأفغانية على تركيز جهودها على قتال طالبان بمناطق مهمة، حول المدن والطرق الرئيسية، تاركين المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية الأقل بالمناطق الريفية لطالبان.

وأكد ميلر أن هذه التوصيات ذات أهمية أكبر الآن بالنظر إلى تقلص موارد الحكومة الأفغانية، وقد بدأ وزير الدفاع الأفغاني الجديد الجنرال بسم الله خان تنفيذ تلك الاستراتيجية.