شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأسطول الامريكى الخامس يكشف عن عمليات جوية له في بحر العرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات _الخليج 365

نشر الأسطول الأمريكي الخامس التابع للقيادة المركزية الأمريكية الوسطى صورا لعمليات بحرية وجوية له في بحر العرب.



وقال الأسطول في تغريدة له على تويتر إنه يجري عمليات جوية في بحر العرب، دون أن يوضح طبيعة العمليات.

وتنشط قوات بحرية أمريكية في بحر العرب، وتعترض بين الفينة والأخرى شحنات أسلحة إيرانية لمليشيا الحوثي عند تعقد الأزمات أو المفاوضات بين واشنطن وإيران في الملف النووي أو في قضايا محلية يمنية تتورط فيها إيران.