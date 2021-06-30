شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة ذكرى الثورة.. تيسير مطر: 40 حزبا يجددون تأييدهم للرئيس السيسى" لاستكمال 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد تحالف الأحزاب المصرية المكون من 40 حزبا سياسيا تأييدهم لرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، معلنا أيضا تنظيم فعالية كبرى احتفالا بثورة 30 يونيو، والانجازات التى تحققت خلال الـ7 سنوات الماضية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وهنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة والشرطة المصرية الباسلة وجيمع مؤسسات الدولة والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وأضاف :"أننا نحتفل خلال الأيام الحالية بمناسبة ثورة 30 يونيو التي تحققت فيها الإرادة الشعبية على حقبة نتمنى عدم عودتها، داعيا على ضرورة استمرار الاصطفاف الشعبى المصرى، وتكاتفه خلف قيادته الحكيمة، وقواته المسلحة الباسلة، ومؤسساته الوطنية الرشيدة، وبخاصة بعد ما وضح للعيان من قوة الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات، وتحقيق الكثير من الآمال، والحفاظ على مقدرات الشعب ومكاسبه.

ووصف "مطر" فى بيان صحفى اليوم، حكم الإخوان عام 2012 بـ"الأيام السوداء" ، كما أشار إلى أن ثورة 30 يونيو انتصار للشعب وعودة مصر لأهلها، موجها التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلا: "نقول للعالم كله أن المصريين والأحزاب المصرية سعداء بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى حقق خلال الـ7 سنوات الماضية انجازات كبرى، كما نوجه رسالة إلى قواتنا المسلحة والشرطة المصرية لما يحققوه من مجهود كبير لاستقرار الأمن المصري".

ودعا تيسير مطر أبناء الشعب المصرى أفرادا ومؤسسات، إلى بذل المزيد من الجهد والعمل والمثابرة من أجل رفعة الوطن، داعيًا المولى -عز وجل- أن يديم على مصرنا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وأن يحفظ رئيسها وقواتها المسلحة وشرطتها وجميع أهلها من كل مكروه وسوء.