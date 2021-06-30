شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تنقل غدا 8 آلاف راكبًا على متن 78 رحلة دولية وداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم شركة مصر للطيران غدًا الخميس 78 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى، على متنهم أكثر من 8 آلاف راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولى بمعدل 59 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبي، تونس، ندجامينا، أكرا، لاجوس، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، امستردام، بروكسل، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، بغداد، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، جوهانسبرج)، و15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 8 آلاف راكب.