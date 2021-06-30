شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلاديش .. نشر قوات عسكرية لتطبيق «إغلاق كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت حكومة بنجلاديش اليوم الأربعاء أنه سيتم نشر قوات عسكرية لمساعدة الإدارة المدنية على تطبيق إجراءات إغلاق عام للسيطرة على فيروس كورونا.

وجاء في بيان رسمي أنه سوف يتم نشر عدد كاف من أفراد قوات الجيش للقيام بدوريات فعالة على الأرض بجانب القوات المدنية خلال فترة الاغلاق، التي ستبدأ غدا الخميس.

وأضاف البيان أنه سوف يتم إغلاق المكاتب ووقف وسائل النقل خلال فترة الاغلاق التي تستمر سبعة أيام، والتي تستثني خدمات الطوارئ.

وأوضح البيان" لن يتم السماح لأي شخص بمغادرة المنزل ماعدا لأغراض طارئة خلال فترة السبعة أيام".