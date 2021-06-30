انت الان تتابع خبر ما هي ردة فعل خوان لابورتا عند سؤاله عن تجديد عقد ميسي؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولم يعلن برشلونة عن توصله لاتفاق رسمي لتجديد عقد ميسي، وللمرة الأول منذ عام 2004، سيكون حرا دون أي نادٍ في تمام الـ12، صباح الخميس.

ويتواجد ميسي حاليًا، برفقة منتخب بلاده لخوض فاعليات كوبا أمريكا المقامة بالبرازيل.



ووفقا لما ذكرته الصحافة الإسبانية، فقدو وجهت سؤالا مباشرا للابورتا، عند وصوله لمكاتب "كامب نو" إذا كان هناك أي أخبار أو مخاوف من عدم وجود أي أنباء رسمية حتى الآن، عن تجديد عقد ميسي، فأجابهم: "تحلوا بالهدوء".

وكان ميسي قد أعلن رغبته في الرحيل عن "البلوغرانا" قبل انطلاق الموسم الماضي، إلا أنه تراجع وأكمل تعاقده حتى يومه الأخير مع الفريق، في موسم شهد الكثير من التغييرات الإدارية في النادي الكتالوني.



بينما شددت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عن وجود حالة من التفاؤل داخل برشلونة، بشأن تجديد ميسي لتعاقده مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة، أن حالة الانسجام بين لابورتا وميسي، تعد العامل الأبرز في زيادة احتمالات التجديد، على الرغم من عدم التوصل لاتفاق نهائي بهذا الشأن حتى الآن.

ويبلغ إجمالي ديون برشلونة أكثر من مليار يورو، بينما يعد عقد ميسي الحالي، والذي وقعه في 2017 الأكثر سخاء في عالم كرة القدم، طبقا لتقارير صحفية.

وقال لابورتا هذا الشهر، إن ميسي الذي حاول الرحيل عن النادي العام الماضي، بعد خلاف مع الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، يرغب في البقاء، لكنه حث قائد الفريق على التجديد في أسرع وقت.

وأصبح ميسي، البالغ 34 عاما، أكثر لاعبي الأرجنتين خوضا للمباريات الدولية يوم الإثنين، بعد مشاركته في الفوز 4-1 على بوليفيا في كأس كوبا أمريكا.

وربطت تقارير صحفية سابقة، ميسي، بالانتقال إلى أندية أخرى، مثل مانشستر سيتي الإنجليزي، أو باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومنذ 2005 حتى الآن، جدد ميسي عقده 9 مرات وقد تكون المرة المقبلة، هي العاشرة له خلال 15 عامًا فقط.

وكانت صحيفة ”ماركا“، ذكرت سابقا، أن برشلونة سيقدم عقدا لميسي لمدة عامين حتى صيف 2023، براتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو، وهو تقريبا نصف ما يتقاضاه ميسي حاليا.

كما سيضيف النادي الكتالوني بندا للنجم الأرجنتيني، وهو العمل كسفير لنادي برشلونة لمدة 10 أعوام، بعد الاعتزال، مقابل 10 ملايين يورو سنويا.

