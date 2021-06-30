انت الان تتابع خبر بالفيديو: تباطئ العمل بمشروع الحلة الكبير يتسبب بتلكؤ العمل في المحال التجارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ‌المواطنون أكدوا على أهمية المشروع لكنهم أكدوا أن ضريبة إنجازه اغلاق العديد من المحال التجارية إضافة إلى ازدحام خانق في سير المركبات.

‌مختصون في مجال تنفيذ المشاريع أكدوا أنهم سجلوا جملة من الملاحظات الخاصة بالية التنفيذ سواءا من قبل الشركة المنفذة أو الحكومة المحلية التي لم تخفي هي الأخرى حجم الأضرار التي سببها المشروع لكن لا سبيل في تفاديها سوى إنجاز العمل في وقته المقرر.